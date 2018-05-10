ABD Büyükelçisinden Almanya'ya talimat

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle İran'la iş yapan Avrupalı şirketlerin Amerikan yaptırımlarına maruz kalması tehlikesi geri döndü.

"İRAN'LA İŞ YAPMAYI KESİN"

Trump'ın kararının ardından Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa-İran iş anlaşmalarının iptal edileceğinden söz ederken ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi, Almanlara İran'la iş yapmayı kesmelerini emretti.

AVRUPA'DA ŞOK DALGASI YARATTI

ABD Büyükelçisi'nin tweeti, Avrupa çapında şok dalgası yarattı. Birçok Alman ve Avrupalı siyasetçi ABD'ye olan tepkilerini dile getirdiler.

Alman-İran Ticaret Odası Başkanı Michael Tockuss ''Dışişleri bakanlığımızın ABD'li büyükelçiyi Alman şirketlere emir vermek ya da tehdit etmek gibi bir rolü olmadığı konusunda uyaracağından eminim'' çıkışını yaptı.

İran'da yaklaşık 120 Alman şirketi faaliyet gösteriyor ve Almanya'da da 10 bin şirket İran'la iş yapıyor.