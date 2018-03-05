ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

@MrDepartment isimli sosyal medya hesabı, ABD'nin geri çekildikten sonra PKK'ya askeri eğitim için bıraktığı yerin uydu görüntülerini yayınladı.
PKK TERÖRİST EĞİTİYOR
ABD, Suriye'nin Kobani kentindeki Ayn Al Arap yakınlarında konuşlanan, tahıl ambar ve siloları olarak kullanılan alandan çekildi. Ayn Al Arap bölgesinde Sarrin Hava Üssü faaliyete girdikten sonra ABD yerini PKK'ya devretti.
Terör örgütü PKK, ABD'nin bıraktığı yerde militan eğitimi yapıyor.
ABD 2 YIL ÜS OLARAK KULLANDI
ABD'nin 2012-2014 yılları arasında bu bölgeyi askeri üs olarak kullandığı dönemden çekilen uydu görüntüsü.