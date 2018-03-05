Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde yüzlerce kişi, halkın şikayetlerine kapsamlı çözümler bulmak üzere bir bakanlık komitesinin kente gönderilmesini istedi.

Fas halkı bölgesel kalkınma için gösteri yaptı

Trump ile Sisi telefonda Suriye'de yaşananlar hakkında konuştu. Beyaz SAray'dan yapılan açıklamada, "Esed sivillere zalimce davranıyor" denildi.

Bağdat yönetimi tarafından bütçedeki payları düşürülen IKYB, memur maaşlarını ödeyebilmek için yardım bekliyor.

1 Akkor Pulat test atışlarını geçti Akkor Pulat aktif koruma sisteminden müjdeli haber geldi. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, test faaliyetlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

2 Deniz Selin Ünlüdağ Rusya'da Avrupa şampiyonu oldu Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde, bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcumuz oldu.

3 ABD Körfez Krizi Temsilcisi Kuveyt'te Kuveyt Emiri Eş-Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez Krizi Temsilcisi Emekli General Anthony Zinni'yi kabul etti.

4 İsviçre Radyo ve Televizyon vergisi ödemek istedi İsviçre halkı Radyo ve Televizyon Yasası'nın kaldırılması için yapılan öneriyi kabul etmeyerek, vergi ödemeye devam etmek istediklerini yüzde 71.6'lık oyla belirtti.

5 Kibriti elinden düşürdü iki ev birden yandı Karabük'te yaşayan ve evinin sobasını yakmak isteyen Hasan Misoğlu kibriti elinden düşürdü. Halının bir anda alev almasıyla 2 ev yandı.

6 ABD çekildi PKK terörist eğitiyor ABD, Kobani'deki Sarrin Hava Üssü faaliyete girmesinin ardından, Ayn Al Arap'daki bölgesinden çekilerek alanı militan eğitmesi için PKK'ya bıraktı.