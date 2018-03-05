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ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

ABD, Kobani'deki Sarrin Hava Üssü faaliyete girmesinin ardından, Ayn Al Arap'daki bölgesinden çekilerek alanı militan eğitmesi için PKK'ya bıraktı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 05:29..
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ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

@MrDepartment isimli sosyal medya hesabı, ABD'nin geri çekildikten sonra PKK'ya askeri eğitim için bıraktığı yerin uydu görüntülerini yayınladı.

ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

PKK TERÖRİST EĞİTİYOR

ABD, Suriye'nin Kobani kentindeki Ayn Al Arap yakınlarında konuşlanan, tahıl ambar ve siloları olarak kullanılan alandan çekildi. Ayn Al Arap bölgesinde Sarrin Hava Üssü faaliyete girdikten sonra ABD yerini PKK'ya devretti.

Terör örgütü PKK, ABD'nin bıraktığı yerde militan eğitimi yapıyor.

ABD 2 YIL ÜS OLARAK KULLANDI

ABD'nin 2012-2014 yılları arasında bu bölgeyi askeri üs olarak kullandığı dönemden çekilen uydu görüntüsü.

ABD çekildi PKK terörist eğitiyor

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