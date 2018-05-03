ABD Çin ile kriz yaşayıp İran'ı hedef aldı

Sözcü White, ABD’nin Cibuti’de bulunan askeri üssünden havalanan uçakların, üssün yakınında bulunan Çin üssünden kimliği belirsiz kişilerce lazer tacizine maruz bırakıldığını söyledi.

ÇİN'İN ÜS AÇMASINI SORUN OLARAK GÖRDÜLER

Cibuti’deki lazer tacizlerinin Çin üssünden yapıldığı konusunda son derece emin olduklarını kaydeden White, "Resmi olarak Çin hükümetine diplomatik protesto verdik ve Çinlilerin bu olayları soruşturmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

White, ayrıca, ABD uçaklarının uzun zamandır lazer tacizine maruz bırakıldığını ancak son birkaç hafta içerisinde bu sayının arttığını dile getirdi. Çin’in ülke dışındaki ilk askeri üssü olan Cibuti’deki üssü geçen yıl ağustos ayında açılmıştı.

ABD'li yetkililer ise Çin’in, Cibuti’deki ABD üssü yakınında üs açmasının kendileri için bir sorun teşkil etmediğini ve bunun Cibuti hükümetinin bağımsız kararı olduğunu ifade etmişti. Cibuti, Çin ve ABD’nin yanı sıra Japonya ve Fransa üslerine de ev sahipliği yapıyor.

"İRAN NEREDEYSE KAOS ORADA"

White, İran ile İsrail arasında artan gerginliğin Pentagon’u kaygılandırıp kaygılandırmadığına ilişkin bir soru üzerine İran’ın bölgede kötü bir etki olmaya devam ettiğini söyledi.

İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ettiğini ifade eden White, “(İran) bölgedeki istikrarın altını boşaltmak için gerek Hizbullah olsun gerekse Husiler olsun vekalet güçleri kullanıyor. Bu bizim kaygımızdır. İran neredeyse kaos orada. Dolayısıyla Suriye, karmaşık bir savaş alanı ve İran kaygıya neden olacak şeyler yapmaya devam ediyor.” diye konuştu.

"İran ile İsrail arasındaki muhtemel bir çatışmaya ABD’nin rolünün ne olacağına" ilişkin bir soru üzerine ise White, ABD’nin her zaman kendini koruma hakkını saklı tuttuğunu ancak Suriye’deki tek misyonlarının DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade etti.