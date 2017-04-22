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ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

ABD'li yetkililer, Çin'e ait bombardıman uçaklarında olağan seviyenin üstünde hareketlilik gözlemlediklerini söyledi.

22.04.2017 - 01:34
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sad

Yaşanan durumun bir kaygı nedeni olmadığı sinyalini veren yetkililer, hareketliliğin çeşitli olasılıklarla ilgili olabileceğine açık kapı bıraktı.

AKILLARA KUZEY KORE GELİYOR

Alarm durumuna geçilmesinin gerekli olmadığı mesajını veren yetkililer, Çin uçaklarının hareketliliğine ilişkin kesin bir gerekçe ifade etmedi. Düşünülen ihtimaller arasında, savunma tatbikatı ve Kore Yarımadası'ndaki gerilim de var.
Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer test gerçekleştirmesi beklenirken, bölgedeki gerginliğin bir savaşa dönüşmesinden korkuluyor.

Reuters ajansına ABD'li kaynakların yaptıkları açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede "bazı olağandışı eylemler"den bahsetmesinden sonra geldi.

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