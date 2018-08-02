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ABD Çin'e uyguladığı vergi uygulamasında arttırma gitti

ABD Başkanı Trump, ticaret savaşında yeni kararını açıkladı. 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine uygulanan yüzde 10'luk vergi yüzde 25'e çıktı.

AA | 02.08.2018 - 07:10..
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ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin'in ABD'nin uygulamalarına misilleme yapmasından dolayı Trump'ın aldığı yeni kararı açıkladı. 5 bin Çin meşeli ürüne uygulanan vergi yüzde 25'e yükseltildi.

TRUMP RESMİ TALİMATI VERDİ

Yaklaşık 200 milyar dolarlık ürünü etkileyecek bu talimatı yerine getireceğini belirten Lighthizer, şunları kaydetti:

"Başkan Trump bana 18 Haziran'da Çin'in ABD ürünlerine misilleme tarifeler getirmek suretiyle Amerikalı işçilere, çiftçilere ve şirketlere daha fazla zarar vermesine cevaben yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirilecek 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerini belirleme direktifi verdi. Bu süreci 10 Temmuz'da başlattım. Başkan Trump, bu hafta ise öngörülen tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmeyi değerlendirmem yönünde talimat verdi. Yüzde 25'lik tarife oranı, 10 Temmuz'da açıklanan ürünlere uygulanacaktır."

ABD Çin'e uyguladığı vergi uygulamasında arttırma gitti


UYGULAMA 5 BİN ÜRÜNÜ KAPSIYOR

ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda hazırladığı 5 bin Çin menşeli ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.

Trump yönetiminin, bu adımı tıkanan müzakerelerin yeniden başlaması için Pekin hükümetine yönelik baskıyı artırmak için aldığı belirtiliyor.

Bu arada, USTR tarife oranındaki artış nedeniyle kamuoyuna verilen yorum süresinin 30 Ağustos'tan 5 Eylül'e uzatıldığını bildirdi. Bu süreç, Amerikalı şirketlere söz konusu tarifelerin, faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini USTR'ye aktarma imkanı veriyor. Şirketlerin yaptıkları yorumlar haklı bulunursa USTR açıkladığı ürün listesinde değişiklik yapabiliyor.

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