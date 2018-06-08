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ABD: DEAŞ gitti diye Suriye'den çekilecek değiliz

Brüksel'deki NATO toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, DEAŞ yenildi diye ABD güçlerinin Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 17:41..
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ABD: DEAŞ gitti diye Suriye'den çekilecek değiliz

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına konuşan Pentagon şefi, Suriye'nin tam olarak, DEAŞ teröründen temizlenmesinin ardından da, ABD'nin ülkeden hemen ayrılmayacağına belirtti.

"YAPMAMIZ GEREKEN YEREL YÖNETİMLERİ DESTEKLEMEK"

'''İyi, madem DEAŞ gitti, o zaman hadi biz de çekilelim' diye düşünecek değiliz'' çıkışını yapan Mattis, şöyle devam etti: ''Yapmanız gereken yerel yönetim meclislerini desteklemek, yerel güvenliği destekleyeceksiniz ki siz çekildiğinizde onlar hemen geri dönmesin.''

DEAŞ'a karşı operasyonların devam edeceğini ve tekrar güçlenmesinin engelleneceğini dile getiren Mattis, "Tüm dünyada DEAŞ'ı yok etmek için kararlı çabalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.

HEDEF ESAD DEĞİL DEAŞ

Mattis, "ABD'nin Esad rejimiyle savaşma ihtimalinin bulunup bulunmadığı" sorusunu da "Biz DEAŞ'la savaşmak için Suriye'deyiz. Bunu birçok kez açık bir şekilde dile getirdik'' diye yanıtladı.

TRUMP ÇEKİLECEĞİZ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, nisanda Suriye'den hızla çekileceğini söylediğinden beri kendi icraatlarının da etkili olduğu gelişmeler sonucunda kısa vadede çekilmeme noktasına geldi. Trump, son açıklamalarında, "güçlü ve kalıcı iz bırakana dek ABD güçlerinin Suriye'de kalacağından" söz etti.

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