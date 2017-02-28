ABD DEAŞ’la mücadele için 11,7 milyar dolar harcadı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) bağlı Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu verilerine göre 8 Ağustos 2014 tarihinden beri 928 günlük harekâtın maliyeti 11,7 milyar dolara ulaştı.

CENTCOM’un aylık olarak güncellediği rakamlara göre operasyonların günlük maliyeti ise 12,7 milyon dolara vardı.

YÜZDE 40'I UÇUŞ MASRAFLARINA GİTTİ

Söz konusu miktarın yüzde 40’ının uçuş masraflarına, yüzde 22’sinin saldırılarda kullanılan mühimmata, yüzde 38’inin de lojistik ve misyon destek ile geri hizmet masraflarına harcandığı kaydedildi.

2014'TE SALDIRILAR BAŞLADI

ABD, 9 Haziran 2014’te DEAŞ Musul’u Irak ordusundan aldıktan iki ay sonra örgüte karşı Irak’ta hava saldırıları başlattı. Aynı yıl eylül ayında ise dönemin ABD Başkanı Barack Obama Suriye’deki DEAŞ hedeflerinin vurulması talimatını verdi.

CENTCOM verilerine göre, 8 Ağustos 2014 ile 22 Şubat 2017 tarihleri arasında 14 bin 527’si ABD uçaklarınca olmak üzere DEAŞ karşıtı koalisyon 18 bin 458 hava saldırısı gerçekleştirdi.

IRAK'TA 5 BİNİN ÜZERİNDE ASKER VAR

ABD’nin Irak’ta 5 bin 262 askeri yer alırken, Suriye’de 500 özel kuvvet askeri bulunduğu ifade ediliyor. Bunların dışında da her iki ülkeye rutin rotasyonlarla askerlerin girip çıktığı biliniyor.

ABD yönetimi her yıl savunma bütçesine savaş fonu olarak da bilinen Denizaşırı Acil Durum Operasyonları için 38 milyar dolar ekleme yapıyor.