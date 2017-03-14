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ABD: DEAŞ'la mücadelede Rusya ile işbirliği olabilir

Sözcü Spicer, DEAŞ'la mücadele planının henüz nihai anlamda tamamlanmadığını, Rusya ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.

14.03.2017 - 03:07
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sd

Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Suriye ve DEAŞ'la mücadele ile ilgili soruları yanıtlayan Sözcü Spicer, Rusya ile iş birliğine kapılarının kapalı olmadığını belirtti.

"ŞU ANDA BİR ÜLKEYİ GÖZ ARDI EDEMEM"

Suriye'de Rusya ile iş birliğinin hala mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Spicer şunları söyledi: "DEAŞ'la mücadele için hazırlanan plan henüz tamamlanmış değil. Savunma Bakanı Mattis ana ilkeler üzerine bilgilendirme yaptı, ancak plan üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla şu anda bir ülkeyi göz ardı edemem. Daha önce Başkan (Trump), DEAŞ'ı yenme konusundaki taahhüdümüzü paylaşan herhangi bir ülke ile ortak kaygılar etrafında çalışabileceğimizi dile getirmişti ve biz de öyle yapacağız."

BHARARA'NIN GÖREVDEN ALINMASI

Sözcü Spicer, önceki Başkan Barack Obama döneminde atanan ve henüz görevlerinden ayrılmayan 46 savcının cuma günü istifasının istendiğini ve bunun Adalet Bakanlığının rutin bir işlemi olduğunu belirtti.

Savcı Bharara'nın istifa etmemesiyle ilgili değerlendirme yapmayan Spicer, istifa etmeyen savcının görevinden alınmasının yeni Adalet Bakanının ekibinin doğal bir hakkı olduğunu ve önceki yönetimlerde de bu istifaların verildiğini ifade etti.

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