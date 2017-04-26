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ABD denizaltısı Güney Kore'de

Batı Pasifik bölgesinde rutin görevde bulunan nükleer kapasiteli denizaltı, 25 Nisan’da Busan Limanı'na ulaştı.

26.04.2017 - 01:49
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ABD denizaltısı Güney Kore'de

Limanda ne kadar kalacağı belirtilmeyen söz konusu denizaltının, Güney Kore donanma unsurları ile tatbikatlar yapması öngörülüyor.

ABD Donanması Kore Komutanı Tuğamiral Brad Cooper, “Bu ziyaret ABD ve Güney Kore donanmalarının arasındaki ortaklığın en iyi örneklerinden biridir.” dedi.

Güney Kore donanması ile yılın her günü birlikte çalıştıklarını aktaran Tuğamiral Cooper, "Bu liman ziyareti, Michigan’da görevli denizcilerin, her gün Güney Kore denizcilerinde gördüğümüz Busan kültürünün tadını çıkarmalarını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD denizaltısı Güney Kore'de

Bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ise denizaltının ziyaretinin, son zamanlarda Kuzey Kore ile olan gerginlik ile ilişkisi bulunduğunu söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “ABD’nin en güçlü dört denizaltısından biri olan USS Michigan’ın ziyareti elbette mevcut konjonktürden bağımsız değildir ancak çok da büyük beklentiler veya satır arası okumaları olmaması gerekir. Pasifik’te uluslararası hukuka uygun olarak her türlü manevrayı yapıyoruz zaten.” dedi.

18 BİN TON AĞIRLIĞINDA

ABD’nin füze güdümlü Ohio sınıfı dört denizaltısından biri olan USS Michigan, saklanma özelliğinin yanı sıra son teknoloji iletişim ve güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip. 170 metre uzunluğunda ve 18 bin ton ağırlığındaki USS Michigan, dünyadaki en büyük denizaltılarından biri olarak biliniyor.

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