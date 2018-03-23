ABD Deyrizor'da kalıcı olmaya niyetli

Suriye savaşının en paylaşılamayan bölgesi Deyrizor'da sular ısınıyor. Savaşın, yakın zamanlarda rusya, İran, ABD ve Esad kavgalarına yol açan bölgesi olan Deyrizor'da ABD oldukça tartışmalı bir adım atmaya hazırlanıyor.

ABD, bölgeye tam teşekküllü bir üs inşa ediyor. Hem de petrol rafinerilerinin çevresine.

YPG'Yİ KORUMA BAHANESİ

ABD'nin bölgeden çıkma konularını tartıştığı şu günlerde petrol rafinerilerinin yoğun bir miktarda olduğu Deyrizor'da böyle bir adım atması elbette ABD'nin "tarihi" için beklenen bir hareket. Zira Irak'ta da Saddam'ı bahane eden ABD askerleri Irak petrol rafinerilerini kendilerine "ganimet" haline getirmişti.

TOPRAKTAN PETROL FIŞKIRIYOR

Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deryrizor, ABD, Rusya ve İran'ın olduça fazla tartıştığı bir bölge. Rusya geçtiğimiz yıl içerisinde YPG'nin bölgeye konuşlanmaması için Akdeniz'de bulunan gemi ve denizaltlarından füzeler ateşlemişti.

YPG'nin bölgedeki hakimiyetini kurması neticesinde İran, Rusya ve rejim hep bilikte bölgeye taciz saldırıları gerçekleştirmiş, hatta bu saldırılar içerisinde Rusya'nın bölgede paralı askerler kullandığı ortaya çıkartılmıştı