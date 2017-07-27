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ABD Dışişleri Bakanı istifa iddialarını yalanladı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, istifa edeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

27.07.2017 - 07:54
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TİLLERSEON

Bakan Tillerson, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TRUMP İSTEDİĞİ SÜRECE BURADAYIM"

"Bakan olarak pozisyonunuzu korumaya devam edecek misiniz? şeklindeki bir soruya Tillerson, "Hiçbir yere gitmiyorum. Başkan (Trump) istediği sürece buradayım." yanıtını verdi.

Tillerson, Trump ile arasındaki ilişkilerin şu anda iyi olduğunu, kamuoyundaki istifa iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Önceki günkü basın brifinginde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de "Bakan Tillerson'ın görevine devam ettiğini" ve "daha yapacak çok işlerinin olduğunu" belirtmişti.

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