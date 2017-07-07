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ABD Dışişleri Bakanı Kuveyt'e gidecek

Tillerson, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krizle ilgili görüşmeler yapmak üzere 10 Temmuz'da Kuveyt'i ziyaret edecek.

07.07.2017 - 09:06
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REX

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rex Tillerson'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın davetiyle bu ülkeye gideceği kaydedildi.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Tillerson'ın, 7-8 Temmuz'da Hamburg'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılacağı, daha sonra Ukrayna'ya geçip 9-10 Temmuz tarihlerinde de Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

TRUMP'IN TEMASLARI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen pazartevi günü Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı görüşmüştü.

ABD SAVUNMA BAKANI KATARLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ABD ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini ele aldığı belirtildi.

STRATEJİK ORTAKLIK

Sözcü White, "Bakanlar iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemini yineledi ve DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar dahil iki ülke arasındaki ortak menfaatleri konuştular." ifadesini kullandı.

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