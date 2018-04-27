taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.117
USD
4,0772
EURO
4,9243
ALTIN
172,55
PETR
74,4500

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

ABD'nin çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kim Jong ile Kuzey Kore'de görüştüğü fotoğraflar ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

ABD Dışişleri Bakanlığına, dün resmen Mike Pompeo getirilmişti. Pompeo'nun geçtiğimiz aylarda CIA Başkanı sıfatıyla Kuzey Kore'ye giderek Kim ile görüşme yaptığı oprtaya çıkmıştı.

Kim ile Pompeo'nun görüşmelerinin fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

KİM İLE EL SIKIŞTI

Başkanı Donald Trump ile Kim Jong'un yapacağı tarihi görüşme öncesinde, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gizlice Kuzey Kore'de Kim ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

O görüşmenin fotoğrafları basına yansıdı. Görüntde Kim'in Pyongyang'adki ofisinde Pompeo ile Kim'in el sıkıştığı görülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

Trump'ın "Aşırı yüksek seviyelerde doğrudan görüşmeler yaptık" sözleri üzerine ortaya çıkan diyalog ortamında CIA Başkanı Mike Pompeo'nun gizlice Kuzey Kore'ye gittiği ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

GİZLİ KUZEY KORE GEZİSİ

Reuters ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı

ABD'nin Florida eyaletinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırlarken konuşan Trump, Kuzey Kore lideriyle "Haziran başı veya ondan biraz daha önce"görüşeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

TARİHİ GÖRÜŞMEYE DOĞRU

Buluşmanın gerçekleşmesi durumunda Donald Trump, bir Kuzey Kore lideri ile görüşen ilk ABD başkanı olacak. Kuzey Kore'nin yürüttüğü nükleer testler ve ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip roketleri son dönemde iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kuzey ile Güney Kore liderleri barış ağacı dikti
Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen dostluk rüzgarları devam ediyor. İki ülke liderleri birlikte barış ağacı dikti.
Filistinli bilim adamı infazında MOSSAD şüphesi
Malezya’da cumartesi günü öldürülen Filistinli elektrik mühendisinin, savaş teknolojisi üretmek üzere Hamas tarafından görevlendirildiği ve İsrail’in gizli servisi Mossad’ın hedefi olduğu belirtildi.
The Economist'te yayınlanan 24 Haziran analizi
Her seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde yayın yapan İngilizler, karalama çalışmalarını hızlandırdı.
Çin halkı topladığı puana göre yaşayacak
Polislerin suçluları yakalamak için akıllı gözlükler kullandığı Çin'de 2020'den itibaren sosyal puanlama sistemine geçilmesi planlanıyor. Buna göre tüm vatandaşlar topladığı puanlarla yaşayacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

361
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

83
Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

225
CHP'de Büyükerşen'in önü yaşı nedeniyle kesildi

CHP'de Büyükerşen'in önü yaşı nedeniyle kesildi

31
Hadise'ye ikinci haciz

Hadise'ye ikinci haciz

35
MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

MHP Lideri Bahçeli'nin kafası rahat

40
ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

ABD'den FETÖ'cü papaz için Türkiye'ye F-35 tehtidi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM