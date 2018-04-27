ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

ABD Dışişleri Bakanlığına, dün resmen Mike Pompeo getirilmişti. Pompeo'nun geçtiğimiz aylarda CIA Başkanı sıfatıyla Kuzey Kore'ye giderek Kim ile görüşme yaptığı oprtaya çıkmıştı.

Kim ile Pompeo'nun görüşmelerinin fotoğrafı ortaya çıktı.

KİM İLE EL SIKIŞTI

Başkanı Donald Trump ile Kim Jong'un yapacağı tarihi görüşme öncesinde, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gizlice Kuzey Kore'de Kim ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

O görüşmenin fotoğrafları basına yansıdı. Görüntde Kim'in Pyongyang'adki ofisinde Pompeo ile Kim'in el sıkıştığı görülüyor.

Trump'ın "Aşırı yüksek seviyelerde doğrudan görüşmeler yaptık" sözleri üzerine ortaya çıkan diyalog ortamında CIA Başkanı Mike Pompeo'nun gizlice Kuzey Kore'ye gittiği ortaya çıktı.

GİZLİ KUZEY KORE GEZİSİ

Reuters ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Nisan başında gizlice Kuzey Kore'ye giderek Kim Jong-un ile görüştüğünü yazmıştı

ABD'nin Florida eyaletinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırlarken konuşan Trump, Kuzey Kore lideriyle "Haziran başı veya ondan biraz daha önce"görüşeceğini söyledi.

TARİHİ GÖRÜŞMEYE DOĞRU

Buluşmanın gerçekleşmesi durumunda Donald Trump, bir Kuzey Kore lideri ile görüşen ilk ABD başkanı olacak. Kuzey Kore'nin yürüttüğü nükleer testler ve ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip roketleri son dönemde iki ülke arasında krize yol açmıştı.