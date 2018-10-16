ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman'la kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı görüşmek üzere Riyad'a gitti. Riyad'da havalimanında Suudi mevkidaşı Adil el Cübeyr tarafından Pompeo, Cübeyr ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

KRAL İLE GÖRÜŞECEK

ABD Dışişleri bakanı Pompeo, Cübeyr ile görüşmesinin ardından Suudi kralı Selman ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Kral ile Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında görüşecek olan Pompeo'nun, son günlerde tartışmaların odağında olan ve "topun ağzında" denilen Suudi Veliaht Prensi Selman ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

KAŞIKÇI TAFİĞİ

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye'ye geleceği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi sonrasında Pompeo’yu Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldığını açıklamıştı.