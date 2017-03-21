taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.848
USD
3,6048
EURO
3,8978
ALTIN
142,96
PETR
51,9800

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Nevruz'u kutladı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Nevruz nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

21.03.2017 - 14:20
  1. Haberler
  2. Dünya

1

ABD Büyükelçiliği'nin web sitesinde yayınlanan açıklamada Tillerson, "Baharın ve yeni bir yılın başlangıcını müjdeleyen bu kadim geleneği kutlayan herkese sevinçli ve bereketli bir Nevruz diliyorum" dedi ve ekledi:

"NEVRUZ YENİ YILA UMUTLA BAKMA ZAMANIDIR"

"Dünya çapında milyonlarca insan, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Güney ve Orta Asya ve Basra Körfezi'nde yaşayanlar da dahil olmak üzere, yılın bu zamanını aile ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamaktadır.

Bugün bu kutlamaya birçok Amerikalı da katılacak, atalarının değerli geleneklerini yeni nesille paylaşacaktır. Nevruz, yeni yıla umut ve iyimserlikle bakma zamanıdır. Bu yeni baharı hep beraber kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu Nevruzun herkese barış ve refah getirmesini umuyoruz."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti

244
İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

İbadi Beyaz Saray'da Trump ile görüştü

121
CNN Türk'ün seks haberiyle verdiği, Talipoğlu haberi

CNN Türk'ün seks haberiyle verdiği, Talipoğlu haberi

22
Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

Aziz Yıldırım'ın Futbol Zirvesi'nde sinirlendiği an

44
Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

Diyarbakır'da nevruz kutlamaları

170
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

194
Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

Candaş Talipoğlu babasının ölüm nedenini açıkladı

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM