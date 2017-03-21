ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Nevruz'u kutladı

ABD Büyükelçiliği'nin web sitesinde yayınlanan açıklamada Tillerson, "Baharın ve yeni bir yılın başlangıcını müjdeleyen bu kadim geleneği kutlayan herkese sevinçli ve bereketli bir Nevruz diliyorum" dedi ve ekledi:

"NEVRUZ YENİ YILA UMUTLA BAKMA ZAMANIDIR"

"Dünya çapında milyonlarca insan, Afganistan, Azerbaycan, Çin, Gürcistan, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Güney ve Orta Asya ve Basra Körfezi'nde yaşayanlar da dahil olmak üzere, yılın bu zamanını aile ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamaktadır.

Bugün bu kutlamaya birçok Amerikalı da katılacak, atalarının değerli geleneklerini yeni nesille paylaşacaktır. Nevruz, yeni yıla umut ve iyimserlikle bakma zamanıdır. Bu yeni baharı hep beraber kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu Nevruzun herkese barış ve refah getirmesini umuyoruz."