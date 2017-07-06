ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tillerson'ın ziyaretleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, Tillerson'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya ziyaretine eşlik edeceği, ardından 9 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşeceği belirtildi.



Kiev'in ardından Tillerson'ın İstanbul'a geçeceği ve 9-10 Temmuz tarihlerinde burada Türk yetkilileriyle ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alınacağı ifade edildi.

Gülen'in iadesiyle ilgili sürecin ele alınması bekleniyor



Son olarak 30 Mart'ta Ankara'yı ziyaret eden Tillerson'ın bu ziyaretinde, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'deki faaliyetleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili süreç ve Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümüne ilişkin son gelişmelerin ele alınmasının beklendiği kaydedildi.