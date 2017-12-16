taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.330
USD
3,8627
EURO
4,5378
ALTIN
155,89
PETR
63,2200

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan şaşırtıcı 'U' dönüşü

ABD Dışişleri Bakanı, nükleer silahlardan arınana kadar Kuzey Kore'ye ekonomik ve diplomatik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 16.12.2017 - 10:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

Hafta içinde Kuzey Kore ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır oldukları yönünde açıklama yapan Tillerson, BM Güvenlik Konseyi'nde farklı bir dil kullandı. Tillerson, Kuzey Kore'ye ekonomik ve diplomatik baskının, bu ülkenin "nükleerden arınması hedefi gerçekleşene kadar süreceğini ve sürmek zorunda olduğunu" dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan şaşırtıcı 'U' dönüşüREUTERS/Stephanie Keith

İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULACAK

ABD Dışişleri Bakanı, bu süreçte "iletişim kanallarını açık tutacaklarını" ifade ederken Kuzey Kore'nin ABD ile "müzakere hakkını kazanması gerektiğini" kaydetti. Tillerson, merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Kuzey Kore konusuna değinmiş ve "Diplomatik açıdan daha önce belirttik, Kuzey Kore ne zaman konuşmak isterse biz hazırız. İlk toplantıyı ön koşulsuz yapmaya hazırız." değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Tillerson arasında Kuzey Kore politikası noktasında görüş ayrılıkları daha önce basına yansımıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan şaşırtıcı 'U' dönüşüREUTERS/Francois Lenoir

TİLLERSON DİPLOMASİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPIYORDU

Başkan Trump, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir söylem kullanırken Tillerson diplomasinin önemine vurgu yapıyordu. Tillerson, Asya ziyaretinde Kuzey Kore'ye karşı ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparken, Donald Trump ise bu çalışmaların "boşuna" olduğunu savunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Ürdünlü iş adamı Sabih al Masri Arabistan'da tutuklandı
Filistin vatandaşlığı da bulunan Ürdünlü ünlü iş adamı Sabih al Masri, Riyad'a giderken gözaltına alındı.
Amazon, İtalya’ya 100 milyon euro ödeyecek
ABD'li e-ticaret devi Amazon’un, 2011-2015 dönemine ilişkin İtalyan vergi dairesi Agenzia delle Entrate’ye 100 milyon euro ödeyeceği bildirildi.
İsrailli kadın polisi döven Filistinli
Filistinli gençlere şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalışan İsrailli kadın polisi döven Filistinli kadının görüntüsü ortaya çıktı.
Suudi kadınlar kamyon ve motosiklet kullanabilecek
Suudi Arabistan'da Haziran 2018'den itibaren araç kullanma hakkı kazanan kadınların, kamyon ve motosiklet sürmesine de izin verileceği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Giresun'da bir terörist iş makinesinin operatörüne teslim oldu

Giresun'da bir terörist iş makinesinin operatörüne teslim oldu

79
Fransız Bakan: Büyükelçiliğimiz Tel Aviv'de kalacak

Fransız Bakan: Büyükelçiliğimiz Tel Aviv'de kalacak

29
Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

Çipras: Avrupa'nın güvenliği Türk-Yunan ilişkilerine bağlı

55
UEFA'dan Milan'a Avrupa'dan men cezası gelebilir

UEFA'dan Milan'a Avrupa'dan men cezası gelebilir

7
İsrail güzeli ile selfie çekti ölüm tehditleri yağdı

İsrail güzeli ile selfie çekti ölüm tehditleri yağdı

21
Ebru Gündeş'in Reza Zarrab kaygısı Meclis gündeminde

Ebru Gündeş'in Reza Zarrab kaygısı Meclis gündeminde

34
Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

Kudüs yolunda gazi olan Ebu Süreyya dün de şehit oldu

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM