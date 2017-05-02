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ABD Dışişleri Bakanlığı 2 bin 300 çalışanı işten çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un, Bakanlıkta çalışan 2 bin 300 kişinin işine son vermek için rapor hazırladığı ortaya çıktı.

02.05.2017 - 01:26
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tillerson'un gelecek yıl Dışişleri Bakanlığında yapılacak bütçe kesintisi dahilinde 2 bin 300 çalışanın işine son vereceği kaydedildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bakanlık yetkilisinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, Bakanlığa alınacak yeni diplomatların sayılarında ciddi bir azalma olacağı ve binlerce çalışanın ise görevine son verileceği bildirildi.

Yaklaşık 75 bin çalışanı olan Dışişleri Bakanlığında yapılacak söz konusu işten çıkarmalar, Bakanlıktaki toplam personelin yaklaşık yüzde 3'üne tekamül ediyor.

Bakan Tillerson, geçen hafta verdiği bir röportajda, Bakanlık içerisinde yeni bir organizasyon yapmaya hazırlandığını belirtmişti.

Rex Tillerson, Bakanlığı daha "etkili hale" getirmeyi hedeflediğini ifade ederek, "Bünyemizde görevli memurların, elçilik çalışanlarının görevlerindeki başarılarını gözden geçireceğiz." şeklinde konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 mali yılı için hazırlanan bütçe tasarısında, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde yüzde 28 kesinti önerdi.

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