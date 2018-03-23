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ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedefleri arasında yer alan Menbiç hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Çekilmek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

AA | 23.03.2018 - 02:47..
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ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

Pentagon, Menbiç'teki askeri birlikleri için 'operasyonel güvenlik' bahanesini öne sürerek net bir açıklama yapmazken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

GALLOWEY KAÇAMAK CEVAP VERDİ

Pentagon'daki CENTCOM Sözcüsü Adrian Rankine Gallowey, "Menbiç'ten çekilme gibi bir niyetiniz var mı?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Koalisyon güçleri şu anda Menbiç bölgesinde bulunuyor. DEAŞ kontrolünden kurtarılmış diğer bölgelerde olduğu gibi koalisyon güçleri Menbiç bölgesinde yerel sivil konseyin istikrarı sağlaması için destekliyor. Operasyonel güvenlik gerekçesiyle daha fazla açıklama yapamayız."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "ÇEKİLMİYORUZ" YANITI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve aynı zamanda Kamu Diplomasisinden sorumlu Müsteşar Vekili Heather Nauert'e de Dışişleri Bakanlığı brifinginde benzeri bir soru yöneltildi.

Sözcü, "Türkiye ile görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz bir sonuca bağlanmadı." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin devam etmesini umduklarını belirten Sözcü, "ABD'nin Menbiç'teki varlığı"na ilişkin olarak, "Bizim çekilmek gibi bir niyetimiz yok fakat bu noktadan sonrasını ABD Savunma Bakanlığına sormalısınız." dedi.

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