ABD: Menbiç'te gerginlik yaşanmasını istemiyoruz

Bakanlığın geçici olarak sözcülük görevini yürüten Toner, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"EL BAB'IN DOĞU TARAFI ÇOK KARIŞIK"

Toner, bir soru üzerine Münbiç’te yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Toner, "El-Bab’ın doğu tarafı çok karışık bir bölge. Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı ise DEAŞ ile mücadele." diye konuştu.

"GERGİNLİĞİN YAŞANMAMASINI İSTİYORUZ"

"Bölgede gerginlik yaşanmasını istemiyoruz." ifadesini kullanan Toner, şöyle devam etti:

"Küçük bir alanda birden fazla gücün olduğu zamanlarda gereksiz veya istem dışı gerginliğin yaşanmamasını istiyoruz. Durum zaten yeterince gergin ve hareketli. Bütün taraflara DEAŞ’a yoğunlaşmaları gerektiği mesajını yolluyoruz. Koalisyon müttefiklerimiz ve ortak güçlerle yakın koordinasyon içinde olmaya devam edecek. Ortak hedefimiz DEAŞ olacak."