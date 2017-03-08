taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.814
USD
3,6797
EURO
3,8892
ALTIN
143,84
PETR
55,5700

ABD: Menbiç'te gerginlik yaşanmasını istemiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığınca, Başkan Donald Trump yönetimi devraldıktan sonraki ilk basın toplantısı düzenlendi.

08.03.2017 - 02:20
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD: Menbiç'te gerginlik yaşanmasını istemiyoruz

Bakanlığın geçici olarak sözcülük görevini yürüten Toner, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"EL BAB'IN DOĞU TARAFI ÇOK KARIŞIK"

Toner, bir soru üzerine Münbiç’te yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Toner, "El-Bab’ın doğu tarafı çok karışık bir bölge. Birden fazla güç bu bölgede, açıkça söylemek gerekirse birbirlerine çok yakınlar. Tarafların ortak amacı ise DEAŞ ile mücadele." diye konuştu.

"GERGİNLİĞİN YAŞANMAMASINI İSTİYORUZ"

"Bölgede gerginlik yaşanmasını istemiyoruz." ifadesini kullanan Toner, şöyle devam etti:

"Küçük bir alanda birden fazla gücün olduğu zamanlarda gereksiz veya istem dışı gerginliğin yaşanmamasını istiyoruz. Durum zaten yeterince gergin ve hareketli. Bütün taraflara DEAŞ’a yoğunlaşmaları gerektiği mesajını yolluyoruz. Koalisyon müttefiklerimiz ve ortak güçlerle yakın koordinasyon içinde olmaya devam edecek. Ortak hedefimiz DEAŞ olacak."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

2
ABD'den Çinli firmaya 900 milyon dolar ceza

ABD'den Çinli firmaya 900 milyon dolar ceza

5
Suudi Arabistan'dan OPEC'e petrol resti

Suudi Arabistan'dan OPEC'e petrol resti

1
Bingöl ve Lice'deki operasyonlarda 10 terörist öldürüldü

Bingöl ve Lice'deki operasyonlarda 10 terörist öldürüldü

8
Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

0
Van'da terör operasyonu

Van'da terör operasyonu

1
Uşak’ta öfkeli damat kayınpederinin evine molotof attı

Uşak’ta öfkeli damat kayınpederinin evine molotof attı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM