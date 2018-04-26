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ABD Dışişleri Bakanlığından THY'ye tebrik

Türk Hava Yollarını, Boeing'le yaptığı ticari anlaşmadan dolayı tebrik eden ABD Dışişleri Bakanlığı "İş birliğini daha da ileri bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 21:46..
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yollarını (THY), Boeing'le yaptığı ticari anlaşmadan dolayı tebrik etti.

THY-BOEİNG İŞ BİRLİĞİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, THY ve Boeing arasındaki anlaşmanın, iki ülkenin ekonomik iş birliği adına önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Türk Hava Yollarını, 12 Mart'ta, 5 tane artırma opsiyonuyla birlikte 25 Boeing 787-9 Dreamliners sipariş ettiğini açıklamasından ve 25 Nisan tarihinde bu uçaklar için GE motorları almasından dolayı tebrik ederiz." denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından THY'ye tebrik

"İLİŞKİLER DAHA DA İLERİ SEVİYEYE GELECEK"

Toplam değeri 10 milyar doları aşan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini genişletmek adına önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boeing ve GE dahil olmak üzere Amerikan şirketleri Türkiye pazarına kendilerini adamış durumdalar ve Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar yeni kapasite ve yetenekler ortaya çıkardı, bölgedeki sosyo-ekonomik gelişim için yenilikçi çözümler sundu. Özellikle havacılık sektörünce, Amerikan şirketleri, değer ekleyen üretim, ithalat, yüksek teknolojili işler ve inovasyon sunuyor. GE, Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye hükümetini bu önemli açıklamadan dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileri bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz."

BOEING UÇAKLARI

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'le THY arasındaki anlaşma 12 Mart tarihinde açıklanmıştı.

Boeing'den yapılan açıklamada da THY'nin 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçaklarına yönelik siparişinin karara bağlandığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından THY'ye tebrik

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