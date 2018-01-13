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ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgeyi ziyaret etti.

AA | 13.01.2018 - 10:43..
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ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü

ABD'nin PYD/PKK ile münasebetsiz ilişkisi devam ediyor. YPG'yi, DEAŞ'ı bitirme adı altında silahlandıran ABD, bu sefer de PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye topraklarına, Dışişleri heyetiyle çıkartma yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki yerleşimleri ziyaret etti.

ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü

PKK'LI TERÖRİSTLER İLE GÖRÜŞTÜLER

Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti dün PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü.

SURİYE'DE FEDERAL SİSTEM KURULSUN İSTEĞİ

Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti.

Heyet daha sonra Aynularab'a (Kobani) geçerek, PYD/PKK'nın paravan örgütü SDG'nin sözde genel komutanı Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile toplantı yaptı.

ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü

PKK BÖLGEYE YERLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

ABD heyeti, terör örgütünün Rakka'nın yönetimini sivillerdeymiş gibi göstermek amacıyla kurduğu Rakka meclisi üyeleriyle de bir araya gelerek, harabeye dönen kentin yeniden inşasını görüştü.

Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun süredir silahlı eylemleri yönetiyor. Amerikalı yetkililer saha operasyonlarını, büyük ölçüde Cilo üzerinden yürütüyor.

Suriye'de bir süre terör örgütü PYD/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'nin sözcülüğünü yaptıktan sonra bölgeden kaçan Talal Silo, yaptığı açıklamada, "Cilo ile ABD yönetimi arasında tam bir koordinasyon olduğunu" söylemişti.

Martin, ABD'yi Türkiye ve Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Astana toplantılarında temsil eden Amerikan heyetini de yer almış, ancak son toplantıya katılmamıştı.

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