ABD Dışişleri: YPG çekileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığının basın brifinginde Menbiç konusu da ele alındı. Ankara ile Washington hattında varılan mutabakat neticesinde uygulanacak yol haritasını değerlendiren Dışişleri sözücüsü Heather Nauert YPG'nin bölgeden çekileceğini doğruladı.

İSTİKRAR ÖNEMİ

Nauert’e ‘Yol haritası Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) varlığını kabul ettiği anlamına mı geliyor?’ diye soruldu. Türkiye’nin neyi kabul edip etmediğini ilişkin yorum yapmayacağını belirten Nauert, ‘ABD ile Türk hükümeti Menbiç bölgesine istikrar ve öz yönetim getirecek bir anlaşmaya vardı. Biz bunun Menbiç halkı dahil tüm tarafların kabul edebileceği bir çerçeve olduğuna inanıyoruz’ dedi.

BU SADECE BAŞLANGIÇ

İki Dışişleri bakanının onayladığı yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğuna vurgu yapan Nauert şunları söyledi: "Koşullara bağlı demek, sahadaki koşullar değiştikçe bazı şeyler de değişebilir demek. Varılan mutabakat bu konuda devam edecek olan diyaloğun sadece başlangıcı. Taraflar bakanlar ya da yetkililer düzeyinde bu konuları tartışmaya devam edecek. Biz Menbiç’te barış ve istikrar istiyoruz. Bu iki tarafın da bağlı olduğu bir hedef. Bunun üzerinde NATO müttefikimiz Türkiye ile birlikte çok çalıştık."

"YPG ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

PKK'nın dün yaptığı açıklamaya da değinen sözcü Nauert, açıklamaya doğrulama niteliğinde sözler kullandı. "Bu konudaki soruların adresi YPG temsilcileri. Onlar adına konuşmak istemem ama açıklamalarından anladığım unsurlarını Fırat’ın doğusuna çekecekler" diye ekledi.