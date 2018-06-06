taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.823
USD
4,6022
EURO
5,3991
ALTIN
192,19
PETR
75,9100

ABD Dışişleri: YPG çekileceğini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda varılan yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğunu söylerken, YPG'nin bölgeden çekileceğini açıkladı

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 08:28..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığının basın brifinginde Menbiç konusu da ele alındı. Ankara ile Washington hattında varılan mutabakat neticesinde uygulanacak yol haritasını değerlendiren Dışişleri sözücüsü Heather Nauert YPG'nin bölgeden çekileceğini doğruladı.

ABD Dışişleri: YPG çekileceğini açıkladı

İSTİKRAR ÖNEMİ

Nauert’e ‘Yol haritası Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) varlığını kabul ettiği anlamına mı geliyor?’ diye soruldu. Türkiye’nin neyi kabul edip etmediğini ilişkin yorum yapmayacağını belirten Nauert, ‘ABD ile Türk hükümeti Menbiç bölgesine istikrar ve öz yönetim getirecek bir anlaşmaya vardı. Biz bunun Menbiç halkı dahil tüm tarafların kabul edebileceği bir çerçeve olduğuna inanıyoruz’ dedi.

BU SADECE BAŞLANGIÇ

İki Dışişleri bakanının onayladığı yol haritasının koşullara bağlı bir anlaşma olduğuna vurgu yapan Nauert şunları söyledi: "Koşullara bağlı demek, sahadaki koşullar değiştikçe bazı şeyler de değişebilir demek. Varılan mutabakat bu konuda devam edecek olan diyaloğun sadece başlangıcı. Taraflar bakanlar ya da yetkililer düzeyinde bu konuları tartışmaya devam edecek. Biz Menbiç’te barış ve istikrar istiyoruz. Bu iki tarafın da bağlı olduğu bir hedef. Bunun üzerinde NATO müttefikimiz Türkiye ile birlikte çok çalıştık."

"YPG ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEDİ"

PKK'nın dün yaptığı açıklamaya da değinen sözcü Nauert, açıklamaya doğrulama niteliğinde sözler kullandı. "Bu konudaki soruların adresi YPG temsilcileri. Onlar adına konuşmak istemem ama açıklamalarından anladığım unsurlarını Fırat’ın doğusuna çekecekler" diye ekledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

103
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

385
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

43
Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

Kandil'de Türk askeri korkusu hakim

55
ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

ABD: Türkiye'yi askeri programdan çıkartırız

70
Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

Meslek odaları mega projelere karşı birleşti

121
Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94