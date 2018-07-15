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ABD Dışişleri'nden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; "Ölenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

AA | 15.07.2018 - 19:07..
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ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı. Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYE BİR SALDIRIDIR"

ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı.



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