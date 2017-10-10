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ABD Dışişleri'nden vize açıklaması

Pentagon'un ardından vize kriziyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığından, beklenen açıklama geldi.

10.10.2017 - 22:09
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ABD Dışişleri'nden vize açıklaması

ABD Dışişleri'nden vize açıklaması

ABD Başkonsolosluğunun Türk vatandaşlarına vize kararını askıya almasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ilk kez bir açıklama yaptı.

Bakanlığın haftalık basın toplantısında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Neuert'a Türkiye'den vizlerin askıya alınmasıyla gelişen kriz soruldu.

"JOHN BASS'IN GÖREV YAPMASINDAN GURUR DUYDUK"

Sözcü Neuert, "Diplomatik misyon çalışanımızın tutuklanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık. Türkiye'nin kararı bizi derinden üzdü. Bu karar elçimizin tek başına aldığı bir karar değildir. Karar, Dışişleri ve Beyaz Saray'la koordineli şekilde alındı. John Bass'ın Türkiye'de görev yapmasından gurur duyduk., kendisi başarılı bir diplomattır. Çalışanımızın serbest bırakılması diyaloğun sürmesi için iyi bir başlangıç olur." dedi.

Ayrıntılar gelecek..

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