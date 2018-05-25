ABD Doğu Avrupa'ya asker ve tank yığıyor

ABD, Doğu Avrupa'da kuvetli bir askeri yapılanma gerçekleştiriyor. Atlantik Çözüm Operasyonu kapsamında Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Baltık ülkelerindeki stratejik noktalara yoğun şekilde ağır askeri teçhizat göndermeye başlayan ABD, bölgeye yoğun bir transfer gerçekleştiriyor.

TANK ASKER VE AĞIR SİLAH YIĞINAĞI

Askeri tatbikat maksadıyla yapılan Atlantik Çözüm Operaysonuna 3300 asker, 87 adet M-1 Abram ve 18 adet M-109 Paladin obüsü dahil 650 askeri teçhizat sevk edildi.

Teçhizatların sevkiyatının bir kısmı demiryolu, bir kısmı da deniz yolu ile gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIMLI NATO TATBİKATI

Sevkiyatların tamamlanmasından sonra birlikler 3-15 Haziran tarihleri arasında Polonya ve Baltık ülkelerinde gerçekleştirilecek Sabre Strike tatbikatında yer alacak. Tatbikata 18 bin NATO askeri katılacak.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Baltık tatbikatları, ABD'nin Rusya'ya karşı gözdağı olarak görülüyor.