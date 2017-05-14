ABD duyurdu: DEAŞ ve YPG Tabka barajı için anlaştı

DEAŞ'ın Tabka'dan bir 'anlaşma' kapsamında çekildiği duyurulan açıklamada şöyle denildi:

"SDG, DEAŞ'IN KENTİ TESLİM ETMESİNİ KABUL ETTİ"

"SDG, masum sivilleri ve yüz binlerce Suriyelinin su, tarım ve elektrik için muhtaç olduğu Tabka Barajı'nın altyapısını korumak adına DEAŞ'ın kenti teslim etmesini kabul etti."

ANLAŞMA ÇERÇEVESİNDE PATLAYICILAR KALDIRILDI

Pentagon açıklamasına göre, 70 DEAŞ militanıyla yapılan anlaşma çerçevesinde militanlar baraj çevresine yerleştirdikleri patlayıcıları kaldırdı, bütün ağır silahlarını teslim etti ve Tabka kentinde kalan bütün savaşçılarını da geri çekti.

DEAŞ'A KARŞILIĞINDA NE VERİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Açıklamada DEAŞ'a karşılığında ne verildiği belirtilmedi. Pentagon sözcüsü Jeff Davis ise koalisyon uçaklarının kaçan savaşçıları sivillere zarar vermeyecek şekilde hedef aldığını belirtti. Rakka operasyonu açısından kilit önem taşıyan stratejik Tabka kenti, Suriye'nin en büyük barajına ev sahipliği yapıyor.