'ABD ekonomisi 2 yıl sonra gerileyecek'

Dalio, Bloomberg televizyonuna verdiği mülakatta, ABD ekonomisinin 2 yıl içinde gerilemesini tahmin ettiğini söyleyerek ABD dolarında önemli derecede zayıflama görüleceğini ifade etti.

BORÇ KRİZİNDEN ÇOK DOLAR KRİZİ

"2 yıl sonrası hakkında endişeleniyorum." yorumunu yapan Dalio, öngördüğü gerilemeyle ilgili olarak, "Borç krizinden çok, dolar krizi olacak. Daha çok siyasi ve sosyal bir kriz olacağını düşünüyorum." dedi.

"DAHA ÇOK BASILACAK, DOLARIN DEĞERİ DÜŞECEK"

Dalio, ABD'nin borçlanmasının artması nedeniyle yükselecek açığın, Merkez Bankasının (FED) faizleri daha çok artırma yerine para basmasına neden olacağına dikkati çekerek ABD dolarının değerinin yüzde 30 düşebileceğini kaydetti.

"ACİL EKONOMİK GÜÇ KANUNU OLUŞTURULMALI"

Ekonomik gerilemeden çıkmak için para politikasının etkisinin sınırlı olacağını savunan Dalio, şu anda ABD'nin, regülasyonlarının acil finansal durumlar karşısında yetkililere yeteri kadar özgürlük sağlamadığını söyledi.

Dalio, "ABD Başkanına, Fed Başkanına ve Senato ile Temsilciler Meclisi liderlerinin beklenmeyen durumlarda gerekli adımları atabilmeleri için acil ekonomik güç kanunu oluşturulmalı." diyerek sözlerini tamamladı.