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ABD, Esad-YPG çatışmasını önlemek istiyor

ABD Savunma Bakanı Mattis, YPG ile Esad'a uyarılarda bulunarak bölgede çatışmaların yaşanmamasını istedi.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 08:47..
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ABD, Esad-YPG çatışmasını önlemek istiyor

ABD

Terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'dan anlaşmalarla çıkarılmasıyla Esad rejimi ile YPG arasında çatışma sinyalleri verilmişti.

ESAD-YPG ÇATIŞMASI

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi hedef alan Esad, örgüt üyelerini "vatan hainleri" olarak nitelendirmişti.

AMERİKA ARAYA GİRDİ

Esad ile örgüt arasında tehdit dolu açıklamaları devam ederken ABD Savunma Bakanı James Mattis konuya dahil oldu.

HATA YAPMAYIN

Bölgenin güvenliğini istediklerini savunan James Mattis, yaşanabilecek çatışmaların iki taraf için de büyük bir hata olacağını sözlerine ekledi.

Terör örgütü PYD'nin sözde özerklik ilan ettiği bölgelerden biri olan Kamışlı'da, Esad askerleri ile YPG'liler arasında çatışma çıkıyordu.

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