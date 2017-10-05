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ABD: Esed kimyasal silah kullandı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Esed'in işlediği suçların hesabını vermesini istedi.

05.10.2017 - 03:57
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün, Suriye'de Esed rejiminin ölümcül sarin gazı kullandığına ilişkin yeni bir bulguya daha ulaştığını açıkladı.

ABD: Esed kimyasal silah kullandı

"ESED ÖLÜMCÜL GAZ KULLANDI"

Nikki Haley açıklamasında, "OPCW, Suriye rejiminin ölümcül sarin gazı kullandığının bir başka örneğini daha açıkladı." ifadesine yer verdi.

Esed rejiminin yıllardır masum Suriyeli sivilleri öldürmek ve terörize etmek için kimyasal silahlar kullandığını, sahip olduğu bu silahlar konusunda yalan söylediğini ve OPCW ile iş birliği yapmayı reddetmeyi sürdürdüğünü belirten Haley, "Suriye rejimi işlediği suçların hesabını vermediği sürece gelecekteki kimyasal silah saldırılarını önleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD: Esed kimyasal silah kullandı

"JIM'İN SORUŞTURMA SÜRESİ UZATILSIN"

Haley, Esed rejiminin, işlediği korkunç suçlardan sorumlu tutulması için Suriye'de kimyasal silah kullanımını soruşturan JIM'in bu ay sona erecek görev süresinin BM Güvenlik Konseyi tarafından uzatılması gerektiğini vurguladı.

BM misyonu JIM, Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulmuştu.

Esed rejimi, 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesinde kimyasal silahla yaklaşık 100 sivili öldürmüş, 500 civarında sivili de yaralamıştı. BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Han Şeyhun kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını teyit etmişti.

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