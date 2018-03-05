ABD: Esed zalimce davranıyor

Rusya ve Esad'ın Doğu Guta'da sivilleri öldürdüğü yönünde açıklama yapan Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin telefonda görüştüğünü bildirdi.

"RUSYA VE ESED SALDIRIYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Sisi'nin telefon görüşmesinde gündemin, ABD-Mısır iş birliğini güçlendirme konusundaki fırsatların yanı sıra Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde devam eden Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları olduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Liderler Esed rejiminin masum sivillere karşı zalimce saldırılarından sorumlu olan Rusya ve İran'ın rejime verdikleri desteği görüştüler. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye'deki insani krizin bitirilmesi ve Arap birliği ve bölge güvenliğini sağlamak konusunda birlikte çalışmaya mutabık kaldılar."