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ABD eski Bakanı'ndan Trump'a: Beni de Müslüman say

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Müslümanlara karşı olan yaklaşımına karşı çıktı.

27.01.2017 - 10:28
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abdeskibakan

ABD'nin eski Dışişleri Bakanlarından Madeleine Albright, Donald Trump yönetiminin Müslümanları kayıt olma zorunluluğu getirerek fişlemeyi planladığına dair haberlere tepki gösterdi. Albright, Müslüman Amerikalılar için bir veri tabanı oluşturulursa, kendisini Müslüman olarak kaydettirmeye hazır olduğunu söyledi.

"#DAYANIŞMA İÇİN HAZIRIM"

Ülkenin ilk kadın Dışişleri Bakanı Albright tepkisi Twitter hesabından, kendi dinsel geçmişini referans vererek gösterdi. Albright mesajında "Ben Katolik olarak büyütüldüm, sonra Protestan oldum. Daha sonra ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. #dayanışma için Müslüman olarak kayıt olmaya hazırım" ifadelerini kulllandı.

ABD eski Bakanı'ndan Trump'a: Beni de Müslüman say

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