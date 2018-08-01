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ABD FETÖ'cü papaz için tehdit etmekten vazgeçmiyor

ABD yetkililerinin FETÖ'cü papazı kurtarmak için imza attığı küstah açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Nauert, Brunson'ın serbest bırakılmakta gecikildiğini söyledi.

İHA | 01.08.2018 - 04:32..
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Terör örgütü hizmetkarı papazı geri almak için çırpınan ABD, boş tehditlerde bulunmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Hemen eve gönderilmesini istiyoruz." dedi.

ABD FETÖ'cü papaz için tehdit etmekten vazgeçmiyor

YAPTIRIM TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ

Başkan Yardımcısı Pence'in, Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit edişine Nauert de katıldı. Terörist papazın ev hapsine alınmasını 'olumlu' olarak yorumlayan Sözcü, "Çalışanlarımızı hapisten çıkartmak için her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Nauert, "Papaz Branson’un hemen eve gönderilmesini istiyoruz. Kesinlikle çok geç kalındı. Bu konuda ABD Hükümeti, Türkiye Hükümeti ile defalarca görüştü. Amacımız insanlarımızı hapisten çıkartmak ve eve getirmek." ifadelerini kullandı.

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