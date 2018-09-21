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ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

ABD yönetimi, Türkiye'nin elinde FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personeli Serkan Gölge'nin serbest bırakılması talebinde bulundu.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 11:30..
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ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

ABD, Türkiye ile yaşanan ekonomik savaşın üzerine bir de siyaset savaşı eklemeye çalışıyor. Türkiye'de FETÖ'den tutuklanan NASA personeli Serkan Gölge'nin serbest bırakılması için Türkiye'ye çağrıda bulundu.

"GÜVENLİ KANIT YOK"

ABD Dışişleri Bakanlığı perşembe günkü yazılı bildirisinde davada “güvenilir bir kanıt bulunmadığında” ısrar ederek Serkan Gölge aleyhindeki davayı izlemeye devam edeceğini ancak Gölge’nin cezasının düşürülmesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Türkiye’deki bir mahkeme çarşamba günü Gölge’nin hapis cezasını 7,5 yıldan beş yıla indirdi ve terör örgütüne üye olmaktan kaynaklı mahkumiyetini düşürdü.

ABD FETÖ'den tutuklu bulunan NASA personelini istiyor

DARBE GİRİŞİMİNDE TUTUKLANDI

Amerikan vatandaşı olan 36 yaşındaki Gölge başarısız darbe sırasında tutuklanmıştı.

ABD ile Türkiye arasındaki gerilim, Amerikalı papaz Andrew Brunson Türkiye’de casusluk ve terörle ilgili suçlamalar nedeniyle tutuklu halde bulunduğundan oldukça gerilimli.

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