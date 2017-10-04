taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün darbe girişiminin en önemli tutuklularından Kemal Batmaz'ın Gülen'i tanıdığını kanıtlayan belgeyi Türkiye'ye yolladı.

04.10.2017 - 08:04
  1. Haberler
  2. Gündem
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığının 8 Eylül 2017'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği belgeler, Batmaz'ın FETÖ elebaşı Gülen'i tanımadığı yönündeki ifadalerini çürüttü.

BELGELER MAHKEMEDE

Belgeler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Genelkurmay Ana Karargah davasının görüldüğü 17. Ağır Ceza Mahkemesine delil olarak iletildi. Belgede, Batmaz'ın 1 Ocak 2016'da ABD'nin New Jersey eyaletinin Newark Havaalanı'ndaki sorgulamasına yer verildi.

Belgenin orijinali:ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

Belgenin çevirisi:ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

"İMAM MUHAMMED FETULLAH GÜLEN'LE KALACAĞIM"

Buna göre, ABD'ye çok sık gidip geldiği görülen ve üzerinde 7 bin ABD doları bulunan ve sorguya alınan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağı soruldu. Üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını belirten Batmaz, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını belirtti.

FETÖ'cü Kemal Batmaz VİDEO

ADİL ÖKSÜZ'LE ABD'YE GİTTİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Batmaz'ın FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirlenen Adil Öksüz ile 11 Temmuz 2016'da ABD'ye gittiği tespit edilmişti.

Öksüz ile 2 gün sonra Türkiye'ye döndüğüne ilişkin Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri de ortaya çıkan Batmaz'ın, darbe girişiminin "sır kutusu" Öksüz'den daha etkili bir isim olduğu belirtilmişti.

Görüntülerde, Akıncı davası sanıklarından eski Akıncı Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in Batmaz'a baş selamı verdiği ortaya çıkmıştı.

Akıncı Üssü Davası görülmeye başlandı VİDEO

AKINCI DAVASINDA YALANLAMIŞTI

Batmaz, Akıncı davasındaki savunmasında Öksüz'le Atatürk Havalimanı'nda görüntülenmesinin tamamen tesadüf olduğunu söylerken, üs bölgesine sivil sanıklardan Harun Biniş'le arsa bakmaya gittiği yalanına da başvurmuştu.

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile görüşüp, darbe planını onaylattığı" iddialarının sorulması üzerine de Batmaz, "Ben ne Pensilvanya'ya gittim ne orada bir şey onaylattım ne de bu mevzu ile ilgili bir talimat aldım. Yapıldı denen toplantılara iştirak etmedim." yanıtını vermişti. Batmaz savcılık ifadesinde de FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia etmişti.

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

Batmaz’ın Gülen için “Terör örgütünün başıdır” demesine karşılık, bu ifadesinden yaklaşık 10 ay önce ABD’ye gittiğinde bu şekilde nitelediği kişinin misafiri olduğu ortaya çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Bahçeli'den Barzani'ye sert mesaj
IKBY'deki referanduma tepki gösteren MHP lideri, "Barzani ateşle oynamaktadır. Kendi kazdığı kuyuya düşecek" dedi.
Amerika'yı kana bulayan beyaz diye 'terörist' denmiyor
Dünyanın herhangi bir yerinde, müslüman olan biri saldırı yapsın Amerika anında terörist der ama saldıran bir beyaz olunca işler değişiyor.
Zekeriya Kuzu'ya müebbetin yanında hapis cezaları
"Menfez Paşası" şehit ve yaralı polislerin cüzdanlarını gasp etmişti.
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ziyaretinde bölgedeki sorunlar ve ticari ilişkiler hakkında Ruhani'yle birlikte önemli açıklamalar yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM