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ABD Filistin'e yapılan yardımları kesti

ABD Senatosu, Filistinlilere yaptığı yardımları askıya alana kadar ABD’nin Filistin'e yardımlarını kesmesini öngören tasarıyı kabul etti.

04.08.2017 - 11:21
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Geçtiğimiz yıl Tel Aviv'de öldürülen ABD'li öğrenci Taylor Force'u bahane ederek Filistin'e yapılan yardımların kesilmesini talep eden ABD Hükumeti, öldürülen Force'un ismini verdiği yasayla planı hayata geçirdi.

Komiteden 4’e karşı 17 ile geçen yasa tasarısı, Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki mahkumlara ve İsrail güvenlik güçlerince şehit edilenlerin ailelerine yaptığı maddi yardımlar durdurulana kadar Filistin’e mali yardımların askıya alınmasını öngörüyor.

BM VE DİĞER ÜLKELERE ÇAĞRI

Yasanın senatodan geçmesinin ardından konuyu hükumet Birleşmiş Milletler (BM)'ye taşımaya hazırlanırken, yardımların kesilmesine ilk tepki Filistin’in ABD Delegasyonu Temsilcisi Husam Zomlot'dan geldi. Zolat, tasarıyı “yanlış bilgi içeren ve zarar verici” olarak nitelendirdi.

ABD Filistin'e yapılan yardımları kesti

Söz konusu yardım sisteminin 52 yıldır devam ettiğini hatırlatan Zomlot, “Bu program, İsrail’in haksız yere öldürdüğü veya tutukladığı ev geçindiren bireylerin ailelerine destek vermek için var. Bu program insanımıza sağlamamız gereken sosyal ve güvenlik ihtiyaçlarına hizmet ediyor, çocuklara daha iyi bir gelecek garanti ediyor ve ihtiyaç sahiplerini etrafımızdaki radikal gruplardan koruyor.” dedi.

ABD yönetiminin 2018 mali yılı bütçesinde Batı Şeria ve Gazze’de ekonomik kalkınma ve güvenlik için 260 milyon dolar mali yardım ayrılmıştı.

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