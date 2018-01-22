taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.235
USD
3,7835
EURO
4,6361
ALTIN
162,03
PETR
68,7900

ABD, geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD'de, hem kongrede hem de senatoda çoğunluğu elinde bulunduran federal hükümet, pazartesi günü Senato'da Cumhuriyetçi ve Demokrat partili senatörlerin uzlaşmaya varmasının ardından yeniden açıldı.

DHA | 22.01.2018 - 21:09..
  1. Haberler
  2. Dünya

Başkan Donald Trump'ın denetiminde bulunan federal hükümetin ve resmi dairelerin kapanmasını önleyecek olan geçici bütçe ABD Senatosu'nda kabul edilmeyince, ABD hükümeti cuma günü gece yarısından sonra kepenk kapatmak zorunda kalmıştı.

"DEMOKRATLAR HÜKÜMETİMİZİ KAPATTILAR"

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kepenk kapatması ile ilgili olarak demokratları suçladı. Trump, paylaştığı Twitter mesajlarında, "Demokratlar kendi aşırı sol görüşlerine dayalı olarak hükümetimizi kapattılar. Cumhuriyetçiler ordumuz ve sınır güvenliğimiz için uğraşırken, Demokratlar yasadışı göçmenlerin ülkemize akın etmelerini istiyorlar" dedi.

ÇALIŞMALAR ASKIYA ALINMIŞTI

Demokrat ve Cumhuriyetçi parti bütçe konusunda yeni bir plan üzerinde anlaşmaya varamadıkları için, ülkede 'hükümet krizi' ortaya çıkmış ve hükümet belli alanlardaki çalışmalarını askıya almak zorunda kalmıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

147
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

74
Alkollü kadın doktor polislere tehditler savurdu

Alkollü kadın doktor polislere tehditler savurdu

636
Faşizm sloganı atan KKTC vekiline gazete fırlattı

Faşizm sloganı atan KKTC vekiline gazete fırlattı

231
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

123
Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı

Terör örgütü YPG, Rusya'da aradığını bulamadı

51
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM