ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Kuzey Irak'ta

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklama göre, kabulde Orgeneral Dunford'un yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Trump'ın Milli Güvenlik ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Yardımcısı Thomas Bossert ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Komutanı Korgeneral Stephen Townsend yer aldı.

IKBY tarafından ise Barzani'nin yanı sıra IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerin Sincari, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani hazır bulundu.

Erbil'i ziyaretlerinden ve terörle mücadele konusunda Peşmerge'ye verdikleri desteklerden dolayı ABD'li heyete teşekkür eden Barzani, terör örgütü DEAŞ'ın ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin yardımıyla ortadan kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Terörle mücadele konusunda Peşmerge güçleri ve ABD'li askerler arasındaki sıkı dayanışmanın önemine de değinen Barzani, terör operasyonlarında bir sivile dahi zarar verilmeden büyük başarıların elde edildiğini kaydetti.

ABD'li heyet ise bölgede terörle mücadele konusunda başarıların elde edilmesi için Peşmerge güçlerine verilen desteğin devam edeceğini aktardı.

Dunford'un başkanlığındaki ABD heyeti, dün başkent Bağdat'a gelerek Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya gelmişti.