ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’dan Türkiye açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Washington merkezli Brookings Enstitüsünce düzenlenen “Global Tehditler ve ABD’nin Ulusal Güvenlik Öncelikleri” panelinde konuştu.

PLANLA İLGİLİ DETAY VERMEDİ

Dunford, Trump’ın bir genelge ile Savunma Bakanlığından (Pentagon) 30 gün içerisinde DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonların hızlandırılması için talep ettiği plan hakkında detay vermekten kaçındı.

Dunford DEAŞ ile mücadelede yaptıkları ve yapmakta başarısız oldukları her şeyin ikincil ve üçüncül etkileri olduğunu dolayısıyla Trump’a DEAŞ’ı yenecek askeri bir plandan ziyade bu planın riskleri ve sonuçlarını da ortaya koyan detaylı “siyasi-askeri” bir strateji sunmuş olacaklarını söyledi.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZİN ÖNEMİNİ KONUŞACAĞIZ"

“Tüm seçenekleri başkana sunacağımızı söylemem daha doğru olacak." diyen Dunford şöyle devam etti:

"Türk müttefiklerimizin önemini konuşacağız ve planlarımızın Türkiye ile olan güçlü ittifakımızı devam ettirmekle tutarlı olmasına dikkat edeceğiz. Bölgedeki Kürt sorununu konuşacağız ki bildiğiniz gibi tek bir Kürt grup yok orada birçok Kürt grup var. Türklerin menfaatlerine karşı İranlıların menfaatlerinin karmaşıklığını ve mevcut birçok şeyi konuşacağız. Bunların hepsini konuşacağız ancak köklü bir değişiklik olacağı konusunda bir şey demeye hazır değilim çünkü karar verecek olan başkandır.”

"HEDEF BÖLGEDE İSTİKARAR SAĞLAMAK"

Bölgedeki uzun dönem menfaatlerine paralel bir plan ortaya çıkarmaya çalıştıklarının altını çizen Amerikalı komutan bir taraftan ABD ve müttefiklerine yönelik DEAŞ tehdidini bertaraf ederken diğer taraftan bölgede uzun dönemde istikrarın söz konusu olacağı bir denge kurmak istediklerini belirtti.

"BİR SORUNU ÇÖZERKEN BAŞKA BİR SORUN ORTAYA ÇIKMAMALI"

Bölgede birçok karmaşık sorunla boğuştuklarını ifade eden Dunford, “Ona (Trump) uygulanamaz ve kabul edilemez bir planla veya bir sorunu çözerken başka bir sorunu oluşturan bir plan sunmak istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

SADECE DEAŞ DEĞİL RADİKAL TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu planın sadece Irak ve Suriye’ye veya DEAŞ’a yönelik olmayacağını bölgeler arası radikal tehditlere de yönelik seçenekler sunacağını kaydeden Amerikalı Komutan 120 ülkeden 45 bin civarında yabancı savaşçının Irak ve Suriye’de DEAŞ saflarında savaşmasının bölgedeki terörizm tehdidini bölgeler arası bir sorun olmaya evirdiğini ifade etti.

"SURİYE İÇ SAVAŞININ İNSANİ SONUÇLARIYLA İLGİLENİLMELİ"

Suriye krizinin çözümüne yönelik Cenevre’deki sürecin desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Dunford, “İç savaşın oluşturduğu mağduriyetler, insani yardım ve orada birçok farklı ortakların ele alınması gerekir. Hepimiz biliyoruz ki orada İran, Rusya, Suriye rejimi, Türklerin kaygıları, Kürtlerin kaygıları, Arapların kaygıları, Şii ve Sünnilerin kaygıları söz konusu. Dolayısıyla vardığımız nokta askeri operasyonlarımızın sahada oluşturacağı koşulların Cenevre’ye giden Tillerson (ABD Dışişleri Bakanı) için siyasi bir çözüme yönelik bir platform oluşturma vizyonuna sahip olması gerekir.” şeklinde konuştu.