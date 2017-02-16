ABD Genelkurmay Başkanı yarın Türkiye'ye gelecek

NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"EL BAB TÜMÜYLE KUŞATILDI, TEMİZLENİYOR"

El Bab operasyonunun bittiğini belirten Işık, "El Bab tümüyle kuşatıldı, temizlik yapılıyor. El Bab'dan sonra önceliğimiz Münbiç ve Rakka." dedi.

"RAKKA OPERASYONUNUN ÖZELLİKLE YANLIŞ AKTÖRLERLE YAPILMAMASI ÖNCELİĞİMİZ"

Rakka operasyonuyla ilgili de konuşan Bakan Işık, "Bu operasyonun özellikle yanlış aktörlerle yapılmaması Türkiye'nin önceliği. Bir terör örgütünü başka bir örgüte karşı kullanmayalım. Operasyonlar Arap unsuruylarıyla yapılmalı" ifadelerini kullandı.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI YARIN TÜRKİYE'YE GELECEK

Diğer yandan konuyla ilgili yarın Türkiye'ye gelecek olan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile bir araya geleceğini duyurdu.