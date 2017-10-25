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ABD Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye terör mesajı

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rakka'daki Abdullah Öcalan posterleri hakkında 'kınıyoruz' dedi.

25.10.2017 - 06:03
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ABD Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye terör mesajı

Dunford, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile Virginia eyaletindeki Fort Belvoir Askeri Üssü'nde ev sahipliğini yaptığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı"nın ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye terör mesajı

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Toplantıda AA muhabirinin, "Rakka, ABD halkının milyonlarca dolar vergisi ve ABD askerlerinin yardımı ile alındı ancak YPG bunu PKK elebaşı Öcalan'a adadı. Pentagon bu olayı kınadı ancak YPG, Rakka'yı PKK ve Öcalan'ın ideolojisi ile aldığını iddia ediyor. Siz bu değerlendirmeye katılıyor musunuz?" sorusu üzerine Dunford, "PKK'yı bir terör örgütü olarak kınıyoruz. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve onların PKK ile ilgili tanımlarını paylaşıyoruz." yanıtını verdi.

ABD Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye terör mesajı

ÖZEL TEMSİLCİNİN KONUYLA İLGİLİ FİKRİ YOK

McGurk ise "Rakka'da Öcalan posterinin asılmasıyla ilgili video yayınında Rakka'nın alınmasının Öcalan'a adanması konusunu YPG ile konuştunuz mu? Bu konuda ne yapacaksınız?" sorusu karşısında adeta ne diyeceğini bilemedi.

Terör örgütü PYD/PKK ile iyi ilişkileri bulunan ve daha önce Suriye'de PYD/PKK kamplarını ziyaret ederken görüntülenen McGurk'un, "Genelkurmay Başkanı'nın da dediği gibi bu konuda söyleyeceğimizi söyledik. Benim bu hususta diyeceğim başka bir şey yok." demekle yetinmesi de dikkati çekti.

ABD Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye terör mesajı

TERÖRİZM ELE ALINDI

Öte yandan, ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 70'i aşkın ülkenin genelkurmay başkanlarının konferansa katıldığı ve aşırıcı gruplar ile bölgeler arası terörizm konusunun ele alındığı ifade edildi.

Konferansın ilki geçen yıl ekim ayında yapılmış ve ABD Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre 40'tan fazla genelkurmay başkanı, Maryland eyaletinde bulunan Andrews Ortak Hava Üssü'nde gerçekleştirilen toplantıya katılmıştı.

ABD Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye terör mesajı

ABD Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye terör mesajı

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