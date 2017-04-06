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ABD Genelkurmay Başkanı'nın Başdanışmanı, YPG'yi övdü

Başdanışman John Wayne Troxell, Suriye'deki Amerikan askerleriyle YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu DSG'yi ziyaret etti.

06.04.2017 - 12:53
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un emri ile Irak ve Suriye'deki Amerikan askerleri ile YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) de ziyaret eden başdanışmanı Astsubay Kıdemli Başçavuş John Wayne Troxell, izlenimlerini ABD Savunma Bakanlığının resmi internet sitesine yazdı.

"DSG, İYİ YÖNETİLEN BİR ASKERİ OLUŞUM"

Kobani'yi de ziyaret eden Başçavuş Troxell, ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu DSG'nin iyi yönetilen bir askeri oluşum olduğunu da ifade ederek şunları yazdı:

"Resmi rütbe ve okulları yok ancak, her ünitenin bir lideri var. DSG askerleri 20 yaş civarında, komutanlar daha yaşlı ve tecrübeli askerlerden oluşuyor. Bizim komutanlarımız, DSG'nin bugüne kadarki askeri partnerlerimiz arasında en iyilerden biri olduğunu söylüyor"

ABD Genelkurmay Başkanı'nın Başdanışmanı, YPG'yi övdü

"ABD, DSG'Yİ EĞİTMEYE VE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK"

Astsubay Başçavuş Troxell, ABD ile DSG rasındaki bağın güven temelli olduğunu da belirttiği yazısında, "ABD, DSG'yi eğitmeye ve destek vermeye devam edecek ve otaklığımız derinleştikçe DSG daha etkili olacak" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı'nın Başdanışmanı, YPG'yi övdü

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