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ABD Gizli Servisi'nden ses kaydı açıklaması

ABD Gizli Servisi, Trump döneminde kayıt altına alınmış herhangi bir gizli görüşme kaydı veya benzeri belgenin olmadığını duyurdu.

13.06.2017 - 02:26
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Amerikan Wall Street Journal gazetesindeki habere göre Gizli Servis, Amerikan kamuoyunda son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan "ses kaydı" tartışmasına yeni bir boyut getirdi.

"HİÇBİR KAYIT YA DA BELGE YOK"

Gazetenin, bilgi edinme hakkı kapsamında yaptığı başvuru üzerine açıklama yapan ABD Gizli Servis yetkilisi, mevcut Başkan Trump döneminde kayıt altına alınmış hiçbir gizli görüşme kaydına veya benzeri belgeye sahip olmadıklarını belirtti.

ABD Gizli Servisi'nden ses kaydı açıklaması

Önceki başkanlar döneminde Beyaz Saray'daki kayıt süreçlerini yürüten Gizli Servis'in bu açıklamasıyla yeni dönemde Oval Ofis veya Beyaz Saray'ın başka yerlerinde ses kayıt cihazı kullanılıp kullanılmadığı sorusu yeni bir boyut kazanmış oldu.

TRUMP SES KAYDI ÇIKABİLİR DEMİŞTİ

İlk olarak Trump ile eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey arasında ocak ayında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin kaydedilip kaydedilmediği sorularıyla başlayan tartışma, Trump'ın "ses kaydı çıkabilir" açıklamasıyla daha da alevlenmişti.

SÖZCÜ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Öte yandan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde konuyla ilgili değerlendirme yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump-Comey görüşmesinin ses kaydının olup olmadığıyla ilgili soruları bir kez daha yanıtsız bıraktı.

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