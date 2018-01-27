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ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

ABD Başkanı Trump'ın başkanlık politikasının başını çeken 'göçmenleri ülkelerine gönderme' işlemi başladı. ABD, Gary Havaalanı'nda göçmenleri sınır dışı etti.

AA | 27.01.2018 - 04:11..
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ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

Trump'ın başkanlık koltuğuna geçtiğinden itibaren devam eden göçmenlerin 'sınır dışı edilme' politikası tepkilere rağmen başladı. ABD Başkanı Trump'ın talimatları doğrultusunda göçmenler ülkerine gönderilmeye başladı.

ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

GÖÇMENLER ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

Gizlilik içinde yürütülen sınır dışı etme operasyonunda Chicago'nun yanı sıra Indiana'nın kuzeyi ile Milwaukee'de yakalanan onlarca yasa dışı göçmen, World Atlantic Havayollarına ait uçağa bindirilerek ülke dışına gönderildi.

Sınır dışı işlemi, çok yoğun olmayan havaalanındaki özel jetler için ayrılan apronun arka tarafındaki bölümde yapıldı. Polis araçları eşliğinde camları boyalı iki minibüsle havaalanına getirilen yasa dışı göçmenlerin elleri ve ayaklarının zincirlendiği görüldü. Göçmenler arasında kadınların da olması dikkati çekti.

ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

PROTESTOLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Sınır dışı işlemi havaalanına gelen küçük bir grup tarafından protesto edildi. "Adalet yoksa barış da yok" ve "Göçmenler olmasaydı, Trump'ın karısı da olmazdı" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Adalet istiyoruz, şimdi istiyoruz" ve "Göçmenlere özgürlük" sloganları attı.

İş makinelerini protestocularla uçak arasına çeken havaalanı yetkilileri, sınır dışı operasyonunun görüntülenmesini engellemek için yoğun çaba harcadı.

ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

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