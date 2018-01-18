ABD göçmenlerin yardım paketlerini imha etti

'Başka Ölümler Olmasın' organizasyonunun raporuna göre; Meksika'nın Sonora bölgesi ile ABD'nin Arizona eyaleti arasındaki 2 bin kilometrekarelik bölgeye yaklaşık 13 bin litre su bırakıldı. Göçmenler için bırakılan yardım paketleri ise Amerikalı sınır devriyeleri tarafından imha edildi.





"FOTOĞRAFLAR VE VİDEOLAR ELİMİZDE"

Arizona Çölü'nden ABD'ye girmeye çalışan göçmenler için yardım kuruluşlarınca bölgeye bırakılan su ve gıda paketlerinin imha edilişi görüntülendi.

ABD'nin en sıcak bölgelerinden olan Arizona Çölü'nü kullanarak kaçak yollarla bu ülkeye göç etmeye çalışan Latin Amerikalılar için bölgeye bırakılan suların nasıl imha edildiğini fotoğraf ve video kayıtlarıyla yayımlayan organizasyon, "Bunun anlamı, insanların susuzluktan ölüme terk edilmesidir." değerlendirmesini yaptı.

ÇÖLDE ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Rapora göre, Mart 2012'den Aralık 2015'e kadar Meksika'nın Sonora bölgesi ile ABD'nin Arizona eyaleti arasındaki 2 bin kilometrekarelik bölgede yaklaşık 13 bin litre suyun sınır devriyeleri tarafından imha edildiği bildirildi.

Aynı devriyelerin gıda ve diğer yardım paketlerini de ortadan kaldırdıkları kaydedilen raporda, bunun devasa çöl bölgesindeki insanları ölüme terk etmekten başka bir anlamının olmadığı vurgulandı.