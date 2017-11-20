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ABD gözünü 'Yıldız Savaşları'ndaki hayalet uçaklara dikti

ABD Savunma Bakanlığı, radara yakalanmayacak yeni nesil savaş uçakları üretmeyi planlıyor.

20.11.2017 - 09:45
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  2. Dünya

ABD'nin havacılık alanındaki en parlak mühendislerinin tahsis edildiği hayalet uçaklar projesi dikkat çekiyor.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre, yarasa şeklinde olacak yeni nesil bombardıman uçaklarının F-117 Nighthawk ve F-22 Raptor tipi uçaklarını daha ileri bir seviyeye taşınması hedeflenirken Rusların, 'gölge' uçak alanında hala lider konumda oldukları, ABD'nin ise gözünü bu alanda da öncü olmaya diktiği söyleniyor.

ABD gözünü 'Yıldız Savaşları'ndaki hayalet uçaklara dikti

550 MİLYON DOLAR MALİYETİNDE

Los Angeles kentinin kuzeydoğusunda, çok sıkı korunan bir tesiste üretilen yeni nesil B-21 bombardıman uçaklarının her birinin tahmini maliyeti 550 milyon dolar.

Tesiste 2019 yılına kadar 5 binden fazla kişi çalışacak.

Yeni uçakların 2030'lı yılların ortalarına kadar orduya teslim edilmesi hedeflenirken Pentagon bu uçaklardan 100 tane istiyor.

Eski Amerikalı savaş uçağı pilotu Albay Mace Carpenter'a göre 2022 yılına kadar tüm Amerikan savaş filosunun dörtte biri, radara yakalanması çok zor olan uçaklardan meydana gelecek.

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