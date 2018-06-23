ABD Güney Kore ile yapılacak tatbikatları askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Özgürlük Muhafızı' adlı deniz tatbikatı dahil Güney Kore ile yapılması planlanan üç askeri tatbikatı 'süresiz' olarak askıya aldığı belirtildi.

SİNGAPUR ZİRVESİ'NİN SONUÇLARINA UYMAK İSTEDİLER

Pentagon Sözcüsü Dana White, yazılı açıklamasında, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da yaptığı görüşmenin sonuçlarını ele almak üzere Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya geldiğini bildirdi.

White, "Bakan Mattis, Singapur Zirvesi'nin sonuçlarının uygulanmasını desteklemek üzere, müttefikimiz Güney Kore ile koordineli bir şekilde belirli askeri tatbikatları süresiz olarak askıya aldı." ifadesini kullandı.

SİNGAPUR'DA KİM İLE GÖRÜŞDÜ

White, ayrıca üç ay içinde yapılması planlanan ve "Kore Deniz Değişim Programı" olarak bilinen iki farklı eğitim tatbikatının da süresiz olarak ertelenen tatbikatlar arasında olduğunu belirtti.

Sözcü White, "Bakan Pompeo'nun öncülük ettiği diplomatik görüşmeleri desteklemek üzere verilecek ek kararlar, Kuzey Kore'nin iyi niyetle verimli müzakerelere devam etmesine bağlı olacaktır." ifadesine de açıklamasında yer verdi.

Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim ile Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.