ABD: Güney Kore’den askerlerimizi çekmeyeceğiz

Uber'in ABD'deki en büyük rakibi Lyft'in piyasa değeri 15 milyar doları buldu.

Kenya’nın Başkenti Nairobi’nin en büyük pazarında çıkan yangında en az 15 kişi hayatını kaybetti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yüzde 31 oy aldı ancak bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmesine yetmedi. Yenilginin ardından konuşulan ise, İnce'nin sözlerinden yapılan şarkılar oldu.

1 Saadet Partisi'nin vekil sayısı 2'ye düştü Yurt dışı oylarının eklenmesinden sonra Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 3'ten 2'ye indi.

2 Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.

3 Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları Külliye'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde başta OHAL olmak üzere önemli konular vardı.

4 Acun Ilıcalı’nın ekibindeki kameraman öldürüldü Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın, sokakta yürürken çantasını gasbetmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

5 Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti Yunanistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa siyasetinde çok önemli bir aktör olduğunu söyledi.

6 CHP'liler kendi iddialarını yalanladı 24 Haziran gecesi sonuçların AA tarafından manipüle ediliğini iddia ederek seçimin ikinci tura kaldığını açıklayan CHP, kendini yalanladı.