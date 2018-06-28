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ABD: Güney Kore’den askerlerimizi çekmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Güney Kore’de gerçekleştirdiği basın toplantısında askeri birliklerini Güney Kore’den çekmeyeceklerini açıkladı.

İHA | 28.06.2018 - 10:55..
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ABD Savunma Bakanı James Mattis, dün Çin’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bugün Güney Kore’ye geldi. Güney Kore’de mevkidaşı Song Young-moo ile basın toplantısı düzenleyen Mattis, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma konusunda anlaşmaya varılsa bile ABD’nin askeri birliklerini Güney Kore’de muhafaza edeceğini açıkladı.

'BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM BULMA UMUDU'NDAN BAHSETTİ

“Özgürlük Muhafızları tatbikatını askıya alma kararı diplomatlarımızın müzakere edebilmesi için fırsat oluşturuyor ve Kore Yarımadası’nda barışçıl bir çözüm bulma ihtimalini artırıyor” diyen Mattis, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kore Yarımadası’ndaki gerilimi azaltmak için Özgürlük Muhafızları tatbikatını durdurma kararını savundu.

ABD: Güney Kore’den askerlerimizi çekmeyeceğiz

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