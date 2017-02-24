ABD: Güvenli bölge için taahhüde ihtiyacımız var

Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusundaki soruları yanıtladı.

Güvenli bölge veya bölgeler konusundaki çalışmaların devam ettiğini, şu anda bir zaman çizelgesi öngörmediğini kaydeden Spicer, yakın zamanda ilgili kurumların hazırlıklarını tamamlamasıyla bu konuda gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti.

COĞRAFİ LOKASYON BELLİ DEĞİL

Sözcü Spicer, Suriye'nin El-Bab kentinin terör örgütü DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını hatırlatan bir basın mensubunun, "Başkan'ın görmek istediği bu türden bir güvenli bölge midir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şu anda güvenli bölgenin coğrafi lokasyonu konusunda betimleyici bir noktada değiliz. Şu anda Başkan hem finansman hem de nasıl yapılacağı hususunda dünya liderlerinden taahhütler almak amacında. Genel anlamda bölge ülkelerinden kapsamlı bir taahhüde ihtiyacımız var."

Suriye'de güvenli bölgelerin amacına ilişkin yorumunda ise Spicer, hem çatışma ortamı ve terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin nasıl ele alınacağı hem de insani yardım boyutunun nasıl işletileceği konularının belirleyici unsurlar olduğunu söyledi.

Cenevre'de düzenlenen Suriye görüşmeleri hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Spicer, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığını işaret etti ancak bakanlıktan Cenevre görüşmelerine ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

"NÜKLEER KONUSUNDA HİÇBİR ÜLKENİN GERİSİNE DÜŞMEYECEĞİZ"

Trump'ın son olarak verdiği bir röportajda "dünyada aslında hiç nükleer silah görmek istemediği ancak nükleer kapasite konusunda hiçbir ülkenin gerisine düşmeyecekleri" şeklindeki açıklaması sorulan Spicer, "Başkan'ın demek istediği, ABD'nin bu alandaki üstünlüğünü kimseye kaptırmayacağıdır. Eğer başka ülkeler nükleer kapasiteye sahip olmaya devam edecekse ABD bu konuda onlardan üstün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin nükleer bir yarış amaçlamadığını savunan Spicer, bunun yanı sıra başka ülkeler nükleer stoklarını artırırken ABD'nin hiçbir şey yapmadan beklemeyeceğini vurguladı.