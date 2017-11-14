ABD: Halep'e kimin saldırdığını bilmiyoruz

AA muhabirinin, “Halep'te 50'den fazla sivilin yaşamını yitirdiği pazar yeri katliamını gerçekleştiren savaş uçaklarının Rusya ve mı yoksa rejime mi ait olduğu konusunda elinizde radar kaydı veya bir bulgu var mı?” sorusuna Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz. Elimizde bu konuda bir bilgi yok. Dolayısıyla Rusya veya rejimi işaret etmeyeceğiz." dedi.

"RADAR İZLERİNİ PAYLAŞMAYACAĞIZ"

Radar izlerinin paylaşımına da değinen Pahon, “Başka güçlerin radar izlerini paylaştığımız zamanlar oldu ama bu konuda şu anda radar bilgisi paylaşmayacağız.” ifadesini kullandı.

ABD daha önce, İdlib’in Han Şeyhun beldesinde Beşar Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleştiren uçakların Şayrat hava üssünden kalktığını gösteren radar izlerini basınla paylaşmıştı.